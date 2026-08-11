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Новости Видео Уничтожение российской техники
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Операторы дронов бригады "Азов" разгромили российскую колонну почти в 20 км от линии фронта. ВИДЕО

Российская колонна транспортных средств попала под обстрел операторов батальона беспилотных систем 12-й бригады специального назначения "Азов" почти в 20 километрах от линии боевого столкновения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах ряд украинских беспилотников наносит удар по технике противника.

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Оккупанты пытались воспользоваться значительным расстоянием от передовой, рассчитывая, что оно убережет их транспорт от ударов, однако операторы "Азова" доказали обратное, уничтожив колонну в тылу противника.

В подразделении отмечают, что для украинских операторов БПЛА расстояние до врага не является препятствием, а зона поражения постепенно распространяется все глубже в тыл российских войск.

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армия РФ (23923) уничтожение (10507) Азов (928) дроны (7896)
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Топ комментарии
+11
Зразу видно ухилянта.
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11.08.2026 16:28 Ответить
+7
Респект "азовцям"! 👍👍👍
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11.08.2026 16:30 Ответить
+5
Так зайдіть до ТЦК і запитайте! Що ви чешете лівою рукою, праве вухо!?!?
Чи ви «нє мєсниє», а запарєбрікавай ??
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11.08.2026 17:26 Ответить

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