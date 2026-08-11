Операторы дронов бригады "Азов" разгромили российскую колонну почти в 20 км от линии фронта. ВИДЕО
Российская колонна транспортных средств попала под обстрел операторов батальона беспилотных систем 12-й бригады специального назначения "Азов" почти в 20 километрах от линии боевого столкновения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах ряд украинских беспилотников наносит удар по технике противника.
Оккупанты пытались воспользоваться значительным расстоянием от передовой, рассчитывая, что оно убережет их транспорт от ударов, однако операторы "Азова" доказали обратное, уничтожив колонну в тылу противника.
В подразделении отмечают, что для украинских операторов БПЛА расстояние до врага не является препятствием, а зона поражения постепенно распространяется все глубже в тыл российских войск.
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Чи ви «нє мєсниє», а запарєбрікавай ??