Оператори дронів бригади "Азов" розгромили російську колону майже за 20 км від лінії фронту. ВIДЕО

Російська колона транспорту потрапила під удар операторів батальйону безпілотних систем 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" майже за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах низка українських безпілотників завдає удару по техніці противника.

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Окупанти намагалися використати значну відстань від передової, розраховуючи, що вона убезпечить їхній транспорт від ударів, проте оператори "Азову" довели протилежне, знищивши колону в тилу противника.

У підрозділі зазначають, що для українських операторів БпЛА відстань до ворога не є перешкодою, а зона ураження поступово поширюється все глибше в тил російських військ.

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