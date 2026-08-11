Оператори дронів бригади "Азов" розгромили російську колону майже за 20 км від лінії фронту. ВIДЕО
Російська колона транспорту потрапила під удар операторів батальйону безпілотних систем 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" майже за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах низка українських безпілотників завдає удару по техніці противника.
Окупанти намагалися використати значну відстань від передової, розраховуючи, що вона убезпечить їхній транспорт від ударів, проте оператори "Азову" довели протилежне, знищивши колону в тилу противника.
У підрозділі зазначають, що для українських операторів БпЛА відстань до ворога не є перешкодою, а зона ураження поступово поширюється все глибше в тил російських військ.
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