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Новини Відео Знищення російської техніки
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Оператори дронів бригади "Азов" розгромили російську колону майже за 20 км від лінії фронту. ВIДЕО

Російська колона транспорту потрапила під удар операторів батальйону безпілотних систем 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" майже за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах низка українських безпілотників завдає удару по техніці противника.

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Окупанти намагалися використати значну відстань від передової, розраховуючи, що вона убезпечить їхній транспорт від ударів, проте оператори "Азову" довели протилежне, знищивши колону в тилу противника.

У підрозділі зазначають, що для українських операторів БпЛА відстань до ворога не є перешкодою, а зона ураження поступово поширюється все глибше в тил російських військ.

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армія рф (22071) знищення (10828) Азов (913) дрони (8611)
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Топ коментарі
+12
Зразу видно ухилянта.
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11.08.2026 16:28 Відповісти
+7
Респект "азовцям"! 👍👍👍
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11.08.2026 16:30 Відповісти
+5
Так зайдіть до ТЦК і запитайте! Що ви чешете лівою рукою, праве вухо!?!?
Чи ви «нє мєсниє», а запарєбрікавай ??
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11.08.2026 17:26 Відповісти

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