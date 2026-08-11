Чотири гармати та квадроцикл: воїни 44 ОАБр знищують техніку рашистів на Гуляйпільському напрямку. ВIДЕО
Воїни 44 окремої артилерійської бригади ім. Данила Апостола на Гуляйпільському напрямку уразили та знищили низку ворожого озброєння.
Про це повідомили у пресслужбі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Воїнам вдалося уразити: квадроцикл, гармату "Д-20", гармату "Гіацинт" та дві гармати "Мста-Б"
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