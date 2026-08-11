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Новини Відео Знищення російської техніки Бої на Гуляйпільському напрямку
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Чотири гармати та квадроцикл: воїни 44 ОАБр знищують техніку рашистів на Гуляйпільському напрямку. ВIДЕО

Воїни 44 окремої артилерійської бригади ім. Данила Апостола на Гуляйпільському напрямку уразили та знищили низку ворожого озброєння.

Про це повідомили у пресслужбі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Воїнам вдалося уразити: квадроцикл, гармату "Д-20", гармату "Гіацинт" та дві гармати "Мста-Б"

Дивіться: Бійці 44-ї бригади знищили п’ять гаубиць "Мста-Б" на Запоріжжі. ВIДЕО

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