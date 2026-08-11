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Новости Видео Уничтожение российской техники Бои на Гуляйпольском направлении
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Четыре пушки и квадроцикл: бойцы 44-й ОАБр уничтожают технику рашистов на Гуляйпольском направлении. ВИДЕО

Военнослужащие 44-й отдельной артиллерийской бригады имени Даниила Апостола на Гуляйпольском направлении поразили и уничтожили ряд единиц вражеской техники.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Бойцам удалось поразить: квадроцикл, пушку "Д-20", пушку "Гиацинт" и две пушки "Мста-Б"

Смотрите: Бойцы 44-й бригады уничтожили пять гаубиц "Мста-Б" в Запорожской области. ВИДЕО

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