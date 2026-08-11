Четыре пушки и квадроцикл: бойцы 44-й ОАБр уничтожают технику рашистов на Гуляйпольском направлении. ВИДЕО
Военнослужащие 44-й отдельной артиллерийской бригады имени Даниила Апостола на Гуляйпольском направлении поразили и уничтожили ряд единиц вражеской техники.
Об этом сообщили в пресс-службе бригады, передает Цензор.НЕТ.
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Бойцам удалось поразить: квадроцикл, пушку "Д-20", пушку "Гиацинт" и две пушки "Мста-Б"
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