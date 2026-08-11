Українські дрони RAM-2X уразили ворожу РЛС П-18 "Терек" під час облаштування укриття для техніки. ВIДЕО

Російська РЛС П-18 "Терек" стала ціллю українських баражуючих боєприпасів RAM-2X прямо під час облаштування для неї укриття.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах видно територію, де противник споруджував укриття для радіолокаційної станції.

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Біля місця проведення робіт перебували щонайменше 7 російських військових та військова машина.

Унаслідок прицільного влучання БпЛА стався потужний вибух, який зафіксував інший український безпілотник, а російська РЛС та техніка були виведені з ладу.

Деталі про RAM-2X

Це український баражуючий боєприпас, створений як відповідь на російські БпЛА "Ланцет". Його вперше представили у 2024 році.

У відкритих джерелах згадуються різні варіанти бойової частини RAM-2X, загальна маса якої становить близько 4 кг.

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