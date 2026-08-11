Два авіаудари по російських операторах БпЛА: уражено цілі в Олешках та Раденську. ВIДЕО

Два прицільні авіаудари по місцях дислокації російських операторів БпЛА завдали винищувачі Повітряних сил ЗСУ на лівобережжі Херсонщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри бойової роботи оприлюднила 34-та окрема бригада морської піхоти.

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Ударів завдали по місцях дислокації російських операторів БпЛА в тимчасово окупованих Олешках та Раденську. Саме звідти російські дроноводи здійснювали повітряну розвідку та атакували українські позиції й цивільну інфраструктуру на Херсонщині.

Унаслідок прицільного ураження одна з будівель була знищена разом з особовим складом противника, який перебував усередині.

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