Два авіаудари по російських операторах БпЛА: уражено цілі в Олешках та Раденську. ВIДЕО
Два прицільні авіаудари по місцях дислокації російських операторів БпЛА завдали винищувачі Повітряних сил ЗСУ на лівобережжі Херсонщини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри бойової роботи оприлюднила 34-та окрема бригада морської піхоти.
Ударів завдали по місцях дислокації російських операторів БпЛА в тимчасово окупованих Олешках та Раденську. Саме звідти російські дроноводи здійснювали повітряну розвідку та атакували українські позиції й цивільну інфраструктуру на Херсонщині.
Унаслідок прицільного ураження одна з будівель була знищена разом з особовим складом противника, який перебував усередині.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль