Два авиаудара по российским операторам БПЛА: поражены цели в Олешках и Раденске. ВИДЕО
Истребители Воздушных сил ВСУ на левом берегу Херсонской области нанесли два прицельных авиаудара по местам дислокации российских операторов БПЛА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры боевых действий обнародовала 34-я отдельная бригада морской пехоты.
Удары были нанесены по местам дислокации российских операторов БПЛА во временно оккупированных Олешках и Раденске. Именно оттуда российские операторы дронов осуществляли воздушную разведку и атаковали украинские позиции и гражданскую инфраструктуру в Херсонской области.
В результате прицельного поражения одно из зданий было уничтожено вместе с личным составом противника, находившимся внутри.
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