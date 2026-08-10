Рашист снял на видео неудачную попытку сбить украинский дрон и момент уничтожения "Буханки". ВИДЕО
В сети появились кадры, на которых российские военные снимают момент удара украинского дрона по их УАЗ "Буханке".
Как сообщает Цензор.НЕТ, двое оккупантов пытались сбить БПЛА стрелковым огнем, однако попытка оказалась безуспешной.
Автомобиль находился посреди дороги на открытой местности, поэтому украинские пилоты беспрепятственно поразили технику.
Во время попытки сбить дрон один из российских военных зацепился и упал на обочину, случайно запечатлев момент уничтожения "Буханки".
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