Рашист снял на видео неудачную попытку сбить украинский дрон и момент уничтожения "Буханки". ВИДЕО

В сети появились кадры, на которых российские военные снимают момент удара украинского дрона по их УАЗ "Буханке".

Как сообщает Цензор.НЕТ, двое оккупантов пытались сбить БПЛА стрелковым огнем, однако попытка оказалась безуспешной.

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Автомобиль находился посреди дороги на открытой местности, поэтому украинские пилоты беспрепятственно поразили технику.

Во время попытки сбить дрон один из российских военных зацепился и упал на обочину, случайно запечатлев момент уничтожения "Буханки".

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