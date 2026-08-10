Рашист зафільмував невдалу спробу збити український дрон та момент знищення "Буханки". ВIДЕО
У мережі опублікували кадри, на яких російські військові фільмують момент удару українського дрона по їхній УАЗ "Буханці".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє окупантів намагалися збити БпЛА стрілецьким вогнем, однак спроба виявилася безуспішною.
Автівка перебувала посеред дороги на відкритій місцевості, тому українські пілоти безперешкодно уразили техніку.
Під час спроби збити дрон один із російських військових зачепився та впав на узбіччі, випадково зафільмувавши момент знищення "Буханки".
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