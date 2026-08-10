Прикордонники "Фенікса" розтрощили РСЗВ "Торнадо", "Град" та північнокорейську САУ "Коксан". ВIДЕО

Прикордонники "Фенікса" на кількох напрямках знищили низку логістичної техніки, 2 РСЗВ та північнокорейську САУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри бойової роботи прикордонників із ураженням техніки противника оприлюднили у телеграм-каналі ДПСУ.

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На Торецькому відтинку Добропільського напрямку українські військові вполювали ворожу РСЗВ "Торнадо" орієнтовною вартістю близько $15 млн.

На Лиманському напрямку результати "полювання" виявилися не менш вагомими. Там бійці "Фенікса" уразили самохідну артилерійську установку північнокорейського виробництва "Коксан", чергову БМ-21 "Град", а також низку російських артилерійських гармат.

Таким чином, прикордонники продовжують системно знищувати артилерію та реактивні системи залпового вогню противника, позбавляючи окупантів можливості використовувати цю техніку для ударів по позиціях Сил оборони.

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