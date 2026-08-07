Пілоти 425-го ОШП "Скеля" зірвали спробу інфільтрації противника та ліквідували 7 окупантів. ВIДЕО 18+

Пілоти 425-го окремого штурмового полку "Скеля" зірвали спробу інфільтрації російських військових на одному з напрямків фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри бойової роботи оприлюднили військовослужбовці у своєму телеграм-каналі.

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Оператори безпілотників виявили 7 окупантів, які рухалися у напрямку українських позицій та намагалися непомітно інфільтруватися для подальшого закріплення.

Для ураження кожного окупанта пілоти застосовували по два ударні безпілотники. Після першого влучання оператори завдавали контрольного удару, щоб гарантувати повну ліквідацію противника.

У результаті спробу інфільтрації було повністю зірвано - живих серед окупантів не залишилося.

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