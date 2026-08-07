Сили безпілотних систем уразили базу ФСБ на Херсонщині, 10 енерговузлів та понад 100 інших цілей у тилу РФ. ВIДЕО

Результативна операція Сил безпілотних систем у тилу російських військ триває. Протягом 48 годин українські оператори завдали серії ударів по військовій та енергетичній інфраструктурі противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про результати операції "Кримський рубильник off" проінформував командир 414-ї окремої бригади СБС Роберт Бровді (Мадяр).

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За його словами, протягом 6–7 серпня уражено 102 ворожі цілі, серед яких:

6 суден тіньового флоту у Чорному та Азовському морях (2 танкери та 4 суховантажі);

8 транспортно-перевантажувальних ділянок противника;

2 склади пально-мастильних матеріалів та боєприпасів;

2 комплекси РЛС;

ЗРК "Бук";

локомотиви;

паливозаправники;

мобільні вогневі групи;

3 ретранслятори керування БпЛА "Шахед/Герань";

5 комунікаційних веж;

інші об'єкти військової інфраструктури.

Окремим напрямком операції залишилося ураження енергетичної інфраструктури на тимчасово окупованих територіях. Загалом від початку операції "Кримський рубильник off", яка триває з 1 липня, кількість уражених енергетичних вузлів сягнула 211.

Зокрема, протягом останніх 48 годин були уражені:

місце дислокації особового складу ФСБ, Щасливцеве, Херсонська область;

електропідстанція ПС 330 кВ "Зоря", Афіни, Донецька область;

електропідстанція ПС 330 кВ "Мирна", Маріуполь, Донецька область;

електропідстанція ПС 110 кВ "Місто-4", Маріуполь, Донецька область;

електропідстанція ПС 110 кВ "Місто-11", Маріуполь, Донецька область;

електропідстанція ПС 110 кВ "Місто-2", Маріуполь, Донецька область;

електропідстанція, Бердянськ, Запорізька область;

електропідстанція, Березівське, Луганська область;

електропідстанція, Донецький, Луганська область;

електропідстанція, Широка Балка, Донецька область;

електропідстанція, Докучаєвськ, Донецька область;

ремонтна база та укриття озброєння і військової техніки, Вовчанське, Запорізька область;

склад МТЗ та ремонтна база військової техніки, Нове Життя, тимчасово окупований Крим;

полігон 943 ЦЗМР, ТПД ОС РОВ та стоянка техніки, Новоозерне, тимчасово окупований Крим;

ремонтно-відновлювальна база 423 ОРВБ 98 ПДД, Абрикосове, тимчасово окупований Крим.

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