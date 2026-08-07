Сили безпілотних систем уразили базу ФСБ на Херсонщині, 10 енерговузлів та понад 100 інших цілей у тилу РФ. ВIДЕО
Результативна операція Сил безпілотних систем у тилу російських військ триває. Протягом 48 годин українські оператори завдали серії ударів по військовій та енергетичній інфраструктурі противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про результати операції "Кримський рубильник off" проінформував командир 414-ї окремої бригади СБС Роберт Бровді (Мадяр).
За його словами, протягом 6–7 серпня уражено 102 ворожі цілі, серед яких:
- 6 суден тіньового флоту у Чорному та Азовському морях (2 танкери та 4 суховантажі);
- 8 транспортно-перевантажувальних ділянок противника;
- 2 склади пально-мастильних матеріалів та боєприпасів;
- 2 комплекси РЛС;
- ЗРК "Бук";
- локомотиви;
- паливозаправники;
- мобільні вогневі групи;
- 3 ретранслятори керування БпЛА "Шахед/Герань";
- 5 комунікаційних веж;
- інші об'єкти військової інфраструктури.
Окремим напрямком операції залишилося ураження енергетичної інфраструктури на тимчасово окупованих територіях. Загалом від початку операції "Кримський рубильник off", яка триває з 1 липня, кількість уражених енергетичних вузлів сягнула 211.
Зокрема, протягом останніх 48 годин були уражені:
- місце дислокації особового складу ФСБ, Щасливцеве, Херсонська область;
- електропідстанція ПС 330 кВ "Зоря", Афіни, Донецька область;
- електропідстанція ПС 330 кВ "Мирна", Маріуполь, Донецька область;
- електропідстанція ПС 110 кВ "Місто-4", Маріуполь, Донецька область;
- електропідстанція ПС 110 кВ "Місто-11", Маріуполь, Донецька область;
- електропідстанція ПС 110 кВ "Місто-2", Маріуполь, Донецька область;
- електропідстанція, Бердянськ, Запорізька область;
- електропідстанція, Березівське, Луганська область;
- електропідстанція, Донецький, Луганська область;
- електропідстанція, Широка Балка, Донецька область;
- електропідстанція, Докучаєвськ, Донецька область;
- ремонтна база та укриття озброєння і військової техніки, Вовчанське, Запорізька область;
- склад МТЗ та ремонтна база військової техніки, Нове Життя, тимчасово окупований Крим;
- полігон 943 ЦЗМР, ТПД ОС РОВ та стоянка техніки, Новоозерне, тимчасово окупований Крим;
- ремонтно-відновлювальна база 423 ОРВБ 98 ПДД, Абрикосове, тимчасово окупований Крим.
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