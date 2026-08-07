Бійці 121-ї бригади ТрО показали бойову роботу зенітної установки Bofors L70 під час захисту неба над Одещиною. ВIДЕО
Бійці 121-ї окремої бригади територіальної оборони поділилися кадрами бойової роботи із захисту неба над Одещиною під час однієї з масованих атак російських військ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про бойову роботу розповіли військовослужбовці 121-ї бригади ТрО, які під час атаки збили російські дрони-камікадзе та одну з ракет противника.
Український навідник зенітно-артилерійської установки Bofors L70 із позивним "Бодя" зазначив, що останнім часом повітряна обстановка у регіоні значно ускладнилася через збільшення кількості російських атак.
За словами військового, екіпажу вдалося знищити низку ворожих безпілотників, а також російську ракету під час її підльоту до Одеси.
"Ракета летіла, ми її бачили. Ми готувалися її зустрічати, бо вона йшла прямо нам у лоб. Завдяки злагодженій роботі мого екіпажу ціль була вдало знешкоджена декількома снарядами", - розповів український захисник.
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