Бійці 121-ї бригади ТрО показали бойову роботу зенітної установки Bofors L70 під час захисту неба над Одещиною. ВIДЕО

Бійці 121-ї окремої бригади територіальної оборони поділилися кадрами бойової роботи із захисту неба над Одещиною під час однієї з масованих атак російських військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про бойову роботу розповіли військовослужбовці 121-ї бригади ТрО, які під час атаки збили російські дрони-камікадзе та одну з ракет противника.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Український навідник зенітно-артилерійської установки Bofors L70 із позивним "Бодя" зазначив, що останнім часом повітряна обстановка у регіоні значно ускладнилася через збільшення кількості російських атак.

За словами військового, екіпажу вдалося знищити низку ворожих безпілотників, а також російську ракету під час її підльоту до Одеси.

"Ракета летіла, ми її бачили. Ми готувалися її зустрічати, бо вона йшла прямо нам у лоб. Завдяки злагодженій роботі мого екіпажу ціль була вдало знешкоджена декількома снарядами", - розповів український захисник.

Дивіться також: Пілот Повітряних сил знищив реактивний "Шахед" над Одещиною прямим влучанням. ВIДЕО

Дивіться також: Сили безпілотних систем уразили один із найбільших НПЗ Росії - Ярославський нафтопереробний завод. ВIДЕО