Бойцы 121-й бригады ТрО продемонстрировали боевую работу зенитной установки Bofors L70 во время защиты неба над Одесщиной. ВИДЕО

Бойцы 121-й отдельной бригады территориальной обороны поделились кадрами боевых действий по защите неба над Одесской областью во время одной из массированных атак российских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о боевых действиях рассказали военнослужащие 121-й бригады ТрО, которые во время атаки сбили российские дроны-камикадзе и одну из ракет противника.

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Украинский наводчик зенитно-артиллерийской установки Bofors L70 с позывным "Бодя" отметил, что в последнее время воздушная обстановка в регионе значительно осложнилась из-за увеличения количества российских атак.

По словам военного, экипажу удалось уничтожить ряд вражеских беспилотников, а также российскую ракету во время ее подлета к Одессе.

"Ракета летела, мы её видели. Мы готовились ее встречать, потому что она шла прямо нам в лоб. Благодаря слаженной работе моего экипажа цель была успешно обезврежена несколькими снарядами", - рассказал украинский защитник.

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