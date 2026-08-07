Внаслідок удару FPV-дрона та детонації боєкомплекту палаючу автівку рашистів протягнуло по місцевості. ВIДЕО
Російська автівка з боєкомплектом здетонувала після влучання українського FPV-дрона, а потужний вибух зафільмували оператори Сил оборони під час бойової роботи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударний безпілотник уразив автомобіль окупантів, що рухався дорогою. Після влучання почали детонувати боєприпаси, які перевозилися всередині автівки.
Також на кадрах видно, що серія вибухів була настільки потужною, що палаючу техніку протягнуло місцевістю ще на кілька десятків метрів.
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