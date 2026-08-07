Внаслідок удару FPV-дрона та детонації боєкомплекту палаючу автівку рашистів протягнуло по місцевості. ВIДЕО

Російська автівка з боєкомплектом здетонувала після влучання українського FPV-дрона, а потужний вибух зафільмували оператори Сил оборони під час бойової роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударний безпілотник уразив автомобіль окупантів, що рухався дорогою. Після влучання почали детонувати боєприпаси, які перевозилися всередині автівки.

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Також на кадрах видно, що серія вибухів була настільки потужною, що палаючу техніку протягнуло місцевістю ще на кілька десятків метрів.

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