Українські оператори збили російський безпілотник за допомогою сіткомета, встановленого на дроні. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому українські захисники за допомогою дрона із встановленим сіткометом збили російський безпілотник.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри майстерного перехоплення російського БпЛА дроном із сіткометом зафільмували пілоти Сил оборони під час одного з бойових вильотів
Дрони із сіткометами
Сіткомет є спеціальним пристроєм, який кріпиться до дрона та під час наближення до ворожого безпілотника здійснює постріл сіткою для його перехоплення.
Після відстрілу сітка заплутує лопаті двигунів безпілотника, внаслідок чого той втрачає керованість і можливість продовжувати політ.
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