Украинские операторы сбили российский беспилотник с помощью сетемета, установленного на дроне. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой украинские защитники с помощью дрона, оснащенного сетеметом, сбили российский беспилотник.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры мастерского перехвата российского БПЛА дроном с сетеметом сняли пилоты Сил обороны во время одного из боевых вылетов
Дроны с сетеметами
Сетемет — это специальное устройство, которое крепится к дрону и при приближении к вражескому беспилотнику производит выстрел сетью для его перехвата.
После выстрела сеть запутывает лопасти двигателей беспилотника, в результате чего тот теряет управляемость и возможность продолжать полет.
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