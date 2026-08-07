Украинские операторы сбили российский беспилотник с помощью сетемета, установленного на дроне. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой украинские защитники с помощью дрона, оснащенного сетеметом, сбили российский беспилотник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры мастерского перехвата российского БПЛА дроном с сетеметом сняли пилоты Сил обороны во время одного из боевых вылетов

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Дроны с сетеметами

Сетемет — это специальное устройство, которое крепится к дрону и при приближении к вражескому беспилотнику производит выстрел сетью для его перехвата.

После выстрела сеть запутывает лопасти двигателей беспилотника, в результате чего тот теряет управляемость и возможность продолжать полет.

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