Африканский наемник ВС РФ расплакался после уничтожения его мотоцикла FPV-дроном ВСУ. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой африканский наемник из состава ВС РФ снимает свой горящий мотоцикл, пораженный украинскими FPV-дронами, и сетует на его потерю.
Как сообщает Цензор.НЕТ, не сдерживая эмоций, наемник со слезами на глазах наблюдает за мотоциклом, охваченным огнем, и рассказывает своим африканским соратникам о попадании украинского беспилотника.
Потеря единственного средства передвижения оказалась для наемника более болезненной, чем сам удар — после уничтожения мотоцикла он не смог сдержать эмоций и расплакался.
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