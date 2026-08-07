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Новости Видео Уничтожение российской техники Африканские наемники в РФ
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Африканский наемник ВС РФ расплакался после уничтожения его мотоцикла FPV-дроном ВСУ. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой африканский наемник из состава ВС РФ снимает свой горящий мотоцикл, пораженный украинскими FPV-дронами, и сетует на его потерю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, не сдерживая эмоций, наемник со слезами на глазах наблюдает за мотоциклом, охваченным огнем, и рассказывает своим африканским соратникам о попадании украинского беспилотника.

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Потеря единственного средства передвижения оказалась для наемника более болезненной, чем сам удар — после уничтожения мотоцикла он не смог сдержать эмоций и расплакался.

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уничтожение (10488) наемники рф (2167) ВСУ (8232) логистика (184) дроны (7863)
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Топ комментарии
+22
не плач, зараз другий прилетить !
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07.08.2026 12:38 Ответить
+11
Він на тому мото збирався на Афріку повернутися. Був би перший хлопец на деревні, а все чукуду да чукуду
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07.08.2026 12:54 Ответить
+6
Пика в нього не типово африканська…
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07.08.2026 13:06 Ответить

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