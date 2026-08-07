Африканський найманець ЗС РФ розплакався після знищення його мотоцикла FPV-дроном ЗСУ. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому африканський найманець у складі ЗС РФ фільмує свій палаючий мотоцикл, уражений українськими FPV-дронами, та бідкається через його втрату.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, не стримуючи емоцій, найманець зі сльозами спостерігає за мотоциклом, охопленим вогнем, та розповідає своїм африканським поплічникам про влучання українського безпілотника.

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Втрата єдиного засобу пересування виявилася для найманця болючішою за сам удар - після знищення мотоцикла він не зміг стримати емоцій і розплакався.

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