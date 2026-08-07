Африканський найманець ЗС РФ розплакався після знищення його мотоцикла FPV-дроном ЗСУ. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому африканський найманець у складі ЗС РФ фільмує свій палаючий мотоцикл, уражений українськими FPV-дронами, та бідкається через його втрату.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, не стримуючи емоцій, найманець зі сльозами спостерігає за мотоциклом, охопленим вогнем, та розповідає своїм африканським поплічникам про влучання українського безпілотника.
Втрата єдиного засобу пересування виявилася для найманця болючішою за сам удар - після знищення мотоцикла він не зміг стримати емоцій і розплакався.
Топ коментарі
+22 Роман Кокоровець #551105
показати весь коментар07.08.2026 12:38 Відповісти Посилання
+11 Frol Fedoroff
показати весь коментар07.08.2026 12:54 Відповісти Посилання
+6 Olifant
показати весь коментар07.08.2026 13:06 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль