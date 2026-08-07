УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11575 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Африканські найманці армії РФ
8 179 22

Африканський найманець ЗС РФ розплакався після знищення його мотоцикла FPV-дроном ЗСУ. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому африканський найманець у складі ЗС РФ фільмує свій палаючий мотоцикл, уражений українськими FPV-дронами, та бідкається через його втрату.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, не стримуючи емоцій, найманець зі сльозами спостерігає за мотоциклом, охопленим вогнем, та розповідає своїм африканським поплічникам про влучання українського безпілотника.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Втрата єдиного засобу пересування виявилася для найманця болючішою за сам удар - після знищення мотоцикла він не зміг стримати емоцій і розплакався.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінус 103 російські БпЛА за три дні: бойова робота екіпажів 11-ї бригади НГУ. ВIДЕО

Дивіться також: Пілоти батальйону SIGNUM взяли під вогневий контроль трасу Маріуполь-Чонгар, якою окупанти постачають Крим. ВIДЕО

Автор: 

знищення (10799) найманці рф (2138) ЗСУ (8946) логістика (208) дрони (8566)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
не плач, зараз другий прилетить !
показати весь коментар
07.08.2026 12:38 Відповісти
+11
Він на тому мото збирався на Афріку повернутися. Був би перший хлопец на деревні, а все чукуду да чукуду
показати весь коментар
07.08.2026 12:54 Відповісти
+6
Пика в нього не типово африканська…
показати весь коментар
07.08.2026 13:06 Відповісти

Завантаження...

 
 