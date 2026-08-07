Мінус 103 російські БпЛА за три дні: бойова робота екіпажів 11-ї бригади НГУ. ВIДЕО

Екіпажі безпілотних авіаційних комплексів 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України за три останні доби знищили та пошкодили 103 російські безпілотники, які окупанти використовували для атак по південних регіонах України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

Гвардійці цілодобово контролюють повітряний простір, виявляють ворожі цілі та майстерно знищують їх ще до досягнення визначених маршрутів.

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За три доби було знищено або пошкоджено 51 БпЛА типу "Молнія", 41 безпілотник коптерного типу та 11 дронів-камікадзе "Гербера"/"Шахед".

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