Момент влучання українського дрона у боєкомплект російського "Граду" та потужна детонація: бойова робота 63-ї ОМБр. ВIДЕО

Оператори ударних безпілотників 63-ї окремої механізованої бригади знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" із повним боєкомплектом на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка виявила заряджену РСЗВ, яка перебувала серед лісистої місцевості та готувалася до обстрілу позицій Сил оборони. Після цього українські пілоти спрямували до цілі ударні дрони.

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Один з атакуючих безпілотників влучив безпосередньо у бойову частину реактивної системи, внаслідок чого розпочалася потужна детонація боєкомплекту.

Також на оприлюднених кадрах видно, що техніка перебувала без особового складу, що свідчить про те, що російські військові, помітивши українські дрони, залишили її та втекли.

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