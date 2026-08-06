Дронарі батальйону "Апачі" розгромили логістику окупантів у Лисичанську, знищивши АЗС, електростанцію, транспорт і засоби зв’язку. ВIДЕО

Оператори батальйону безпілотних систем "Апачі" 81-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ударними дронами розгромили ворожу логістику на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у районі Лисичанська пілоти дронів завдали серії точних ударів по об'єктах забезпечення російських військ, знищивши електростанцію, автозаправну станцію, транспорт і засоби зв'язку окупантів.

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Унаслідок ударів російська логістика зазнала чергових втрат. Знищені об'єкти використовувалися противником для забезпечення підрозділів, які діють на цьому напрямку.

У підрозділі зазначили, що такі удари системно послаблюють можливості окупаційних військ із забезпечення особового складу та техніки, ускладнюючи підготовку до подальших бойових дій.

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