Дронарі батальйону "Апачі" розгромили логістику окупантів у Лисичанську, знищивши АЗС, електростанцію, транспорт і засоби зв’язку. ВIДЕО
Оператори батальйону безпілотних систем "Апачі" 81-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ударними дронами розгромили ворожу логістику на Луганщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у районі Лисичанська пілоти дронів завдали серії точних ударів по об'єктах забезпечення російських військ, знищивши електростанцію, автозаправну станцію, транспорт і засоби зв'язку окупантів.
Унаслідок ударів російська логістика зазнала чергових втрат. Знищені об'єкти використовувалися противником для забезпечення підрозділів, які діють на цьому напрямку.
У підрозділі зазначили, що такі удари системно послаблюють можливості окупаційних військ із забезпечення особового складу та техніки, ускладнюючи підготовку до подальших бойових дій.
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