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Новости Видео Удары по логистике РФ
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Дронари батальона "Апачи" разгромили логистику оккупантов в Лисичанске, уничтожив АЗС, электростанцию, транспорт и средства связи. ВИДЕО

Операторы батальона беспилотных систем "Апачи" 81-й отдельной аэромобильной бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ с помощью ударных дронов нанесли удар по вражеской логистике в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в районе Лисичанска пилоты дронов нанесли серию точных ударов по объектам обеспечения российских войск, уничтожив электростанцию, автозаправочную станцию, транспорт и средства связи оккупантов.

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Вследствие ударов российская логистика понесла очередные потери. Уничтоженные объекты использовались противником для обеспечения подразделений, действующих на этом направлении.

В подразделении отметили, что такие удары систематически ослабляют возможности оккупационных войск по обеспечению личного состава и техники, затрудняя подготовку к дальнейшим боевым действиям.

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Автор: 

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