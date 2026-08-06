Дронари батальона "Апачи" разгромили логистику оккупантов в Лисичанске, уничтожив АЗС, электростанцию, транспорт и средства связи. ВИДЕО
Операторы батальона беспилотных систем "Апачи" 81-й отдельной аэромобильной бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ с помощью ударных дронов нанесли удар по вражеской логистике в Луганской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в районе Лисичанска пилоты дронов нанесли серию точных ударов по объектам обеспечения российских войск, уничтожив электростанцию, автозаправочную станцию, транспорт и средства связи оккупантов.
Вследствие ударов российская логистика понесла очередные потери. Уничтоженные объекты использовались противником для обеспечения подразделений, действующих на этом направлении.
В подразделении отметили, что такие удары систематически ослабляют возможности оккупационных войск по обеспечению личного состава и техники, затрудняя подготовку к дальнейшим боевым действиям.
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