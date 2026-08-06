Момент попадания украинского дрона в боекомплект российского "Града" и мощная детонация: боевая работа 63-й ОМБр. ВИДЕО
Операторы ударных беспилотников 63-й отдельной механизированной бригады уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" с полным боекомплектом на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведка обнаружила заряженную РСЗО, которая находилась в лесистой местности и готовилась к обстрелу позиций Сил обороны. После этого украинские пилоты направили к цели ударные дроны.
Один из атакующих беспилотников попал непосредственно в боевую часть реактивной системы, вследствие чего произошла мощная детонация боекомплекта.
Также на обнародованных кадрах видно, что техника находилась без личного состава, что свидетельствует о том, что российские военные, заметив украинские дроны, оставили ее и сбежали.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль