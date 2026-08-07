Пілоти батальйону SIGNUM взяли під вогневий контроль трасу Маріуполь-Чонгар, якою окупанти постачають Крим. ВIДЕО

Пілоти батальйону SIGNUM 59-ї бригади Сил безпілотних систем завдають ударів по трасі Маріуполь – Чонгар, яка є одним із ключових логістичних маршрутів російських окупаційних військ до тимчасово окупованого Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрони Hornet ведуть вогневий контроль над маршрутом, який окупанти використовували для постачання особового складу, боєприпасів, пального та військової техніки.

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У підрозділі зазначають, що удари по цій ділянці суттєво ускладнили російську логістику, перетворивши колись "безпечний" маршрут на постійну зону ризику для окупантів.

Попри заяви російської пропаганди про те, що все під контролем, жителі тимчасово окупованих територій дедалі частіше стають свідками вибухів, палаючої техніки та спроб російських військових врятувати власне забезпечення.

Українські військові також закликають цивільних, які вимушено залишаються на тимчасово окупованих територіях, бути максимально обережними. Окупанти нерідко маскують свою логістику серед цивільного транспорту, використовуючи вантажівки та автомобілі місцевих жителів.

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