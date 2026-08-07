Пилоты батальона SIGNUM взяли под огневой контроль трассу Мариуполь-Чонгар, по которой оккупанты снабжают Крым. ВИДЕО

Пилоты батальона SIGNUM 59-й бригады Сил беспилотных систем наносят удары по трассе Мариуполь - Чонгар, которая является одним из ключевых логистических маршрутов российских оккупационных войск в временно оккупированный Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дроны Hornet ведут огневой контроль над маршрутом, который оккупанты использовали для поставки личного состава, боеприпасов, топлива и военной техники.

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В подразделении отмечают, что удары по этому участку существенно осложнили российскую логистику, превратив некогда "безопасный" маршрут в постоянную зону риска для оккупантов.

Несмотря на заявления российской пропаганды о том, что все под контролем, жители временно оккупированных территорий все чаще становятся свидетелями взрывов, горящей техники и попыток российских военных спасти свое снабжение.

Украинские военные также призывают гражданских лиц, вынужденно остающихся на временно оккупированных территориях, быть максимально осторожными. Оккупанты нередко маскируют свою логистику среди гражданского транспорта, используя грузовики и автомобили местных жителей.

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