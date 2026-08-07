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Новости Видео Уничтожение российской техники Удары по логистике РФ
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Пилоты батальона SIGNUM взяли под огневой контроль трассу Мариуполь-Чонгар, по которой оккупанты снабжают Крым. ВИДЕО

Пилоты батальона SIGNUM 59-й бригады Сил беспилотных систем наносят удары по трассе Мариуполь - Чонгар, которая является одним из ключевых логистических маршрутов российских оккупационных войск в временно оккупированный Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дроны Hornet ведут огневой контроль над маршрутом, который оккупанты использовали для поставки личного состава, боеприпасов, топлива и военной техники.

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В подразделении отмечают, что удары по этому участку существенно осложнили российскую логистику, превратив некогда "безопасный" маршрут в постоянную зону риска для оккупантов.

Несмотря на заявления российской пропаганды о том, что все под контролем, жители временно оккупированных территорий все чаще становятся свидетелями взрывов, горящей техники и попыток российских военных спасти свое снабжение.

Украинские военные также призывают гражданских лиц, вынужденно остающихся на временно оккупированных территориях, быть максимально осторожными. Оккупанты нередко маскируют свою логистику среди гражданского транспорта, используя грузовики и автомобили местных жителей.

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Автор: 

уничтожение (10488) ВСУ (8232) логистика (184) дроны (7863) Чонгар (34) Херсонская область (6005) Генический район (31)
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Топ комментарии
+10
А чому б'ють по тентам??? Якщо там немає ***********/легкозаймистих матеріалів, то вантажівка залишиться неушкодженою. Хіба не логічніше бити по бензобакам, які легко вразити і які знаходяться біля кабіни водія???
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07.08.2026 10:53 Ответить
+9
Дороги чудово виглядають, все для комфорту окупантів.
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07.08.2026 11:02 Ответить
+4
Траса я бачу у гарному стані,зеленский з зешоблом мабуть багато вклали мільярдів мудрого наріда замість того,щоб ракетну програму розвивати під час війни
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07.08.2026 11:54 Ответить

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