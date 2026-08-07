Минус 103 российских БПЛА за три дня: боевая работа экипажей 11-й бригады НГУ. ВИДЕО

Экипажи беспилотных авиационных комплексов 11-й бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины за последние трое суток уничтожили и повредили 103 российских беспилотника, которые оккупанты использовали для атак на южные регионы Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

Гвардейцы круглосуточно контролируют воздушное пространство, выявляют вражеские цели и мастерски уничтожают их ещё до достижения заданных маршрутов.

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За три суток было уничтожено или повреждено 51 БПЛА типа "Молния", 41 беспилотник коптерного типа и 11 дронов-камикадзе "Гербера"/"Шахед".

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