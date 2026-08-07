В результате удара FPV-дрона и детонации боекомплекта горящий автомобиль рашистов протащило по местности. ВИДЕО

Российский автомобиль с боекомплектом взорвался после попадания украинского FPV-дрона, а мощный взрыв запечатлели операторы Сил обороны во время боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударный беспилотник поразил автомобиль оккупантов, двигавшийся по дороге. После попадания начали взрываться боеприпасы, которые перевозились внутри автомобиля.

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Также на кадрах видно, что серия взрывов была настолько мощной, что горящую технику отбросило по местности еще на несколько десятков метров.

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