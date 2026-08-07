В результате удара FPV-дрона и детонации боекомплекта горящий автомобиль рашистов протащило по местности. ВИДЕО
Российский автомобиль с боекомплектом взорвался после попадания украинского FPV-дрона, а мощный взрыв запечатлели операторы Сил обороны во время боевых действий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударный беспилотник поразил автомобиль оккупантов, двигавшийся по дороге. После попадания начали взрываться боеприпасы, которые перевозились внутри автомобиля.
Также на кадрах видно, что серия взрывов была настолько мощной, что горящую технику отбросило по местности еще на несколько десятков метров.
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