Пилоты 425-го ОШП "Скала" сорвали попытку инфильтрации противника и ликвидировали 7 оккупантов. ВИДЕО

Пилоты 425-го отдельного штурмового полка "Скала" сорвали попытку проникновения российских военных на одном из направлений фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры боевых действий обнародовали военнослужащие в своем Telegram-канале.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Операторы беспилотников обнаружили 7 оккупантов, которые двигались в направлении украинских позиций и пытались незаметно проникнуть для дальнейшего закрепления.

Для поражения каждого оккупанта пилоты применяли по два ударных беспилотника. После первого попадания операторы наносили контрольный удар, чтобы гарантировать полную ликвидацию противника.

Как следствие, попытка проникновения была полностью сорвана — живых среди оккупантов не осталось.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы беспилотных систем поразили базу ФСБ в Херсонской области, 10 энергоузлов и более 100 других целей в тылу РФ. ВИДЕО

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Украинские операторы сбили российский беспилотник с помощью сетомета, установленного на дроне. ВИДЕО