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Новости Видео Уничтожение российской техники Удары по Крыму Результаты работы подразделений СБС
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Силы беспилотных систем нанесли удар по базе ФСБ на Херсонщине, 10 энергоузлам и более 100 другим целям в тылу РФ. ВИДЕО

Результативная операция Сил беспилотных систем в тылу российских войск продолжается. В течение 48 часов украинские операторы нанесли серию ударов по военной и энергетической инфраструктуре противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о результатах операции "Крымский рубильник off" сообщил командир 414-й отдельной бригады СБС Роберт Бровди (Мадяр).

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По его словам, в течение 6–7 августа было поражено 102 вражеских цели, среди которых:

  • 6 судов теневого флота в Черном и Азовском морях (2 танкера и 4 сухогруза);
  • 8 транспортно-перегрузочных пунктов противника;
  • 2 склада горюче-смазочных материалов и боеприпасов;
  • 2 комплекса РЛС;
  • ЗРК "Бук";
  • локомотивы;
  • топливозаправщики;
  • мобильные огневые группы;
  • 3 ретранслятора управления БПЛА "Шахед/Герань";
  • 5 коммуникационных башен;
  • другие объекты военной инфраструктуры.

Отдельным направлением операции осталось поражение энергетической инфраструктуры на временно оккупированных территориях. Всего с начала операции "Крымский рубильник off", которая продолжается с 1 июля, количество пораженных энергетических узлов достигло 211.

В частности, в течение последних 48 часов были поражены:

  • место дислокации личного состава ФСБ, Щасливцево, Херсонская область;
  • электроподстанция ПС 330 кВ "Заря", Афины, Донецкая область;
  • электроподстанция ПС 330 кВ "Мирная", Мариуполь, Донецкая область;
  • электроподстанция ПС 110 кВ "Город-4", Мариуполь, Донецкая область;
  • электроподстанция ПС 110 кВ "Город-11", Мариуполь, Донецкая область;
  • электроподстанция ПС 110 кВ "Город-2", Мариуполь, Донецкая область;
  • электроподстанция, Бердянск, Запорожская область;
  • электроподстанция, Березовское, Луганская область;
  • электроподстанция, Донецкий, Луганская область;
  • электроподстанция, Широкая Балка, Донецкая область;
  • электроподстанция, Докучаевск, Донецкая область;
  • ремонтная база и укрытие вооружения и военной техники, Волчанское, Запорожская область;
  • склад МТЗ и ремонтная база военной техники, Новая Жизнь, временно оккупированный Крым;
  • полигон 943 ЦЗМР, ТПД ОС РОВ и стоянка техники, Новоозерное, временно оккупированный Крым;
  • ремонтно-восстановительная база 423 ОРВБ 98 ПДД, Абрикосово, временно оккупированный Крым.

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Крым (25216) уничтожение (10488) Донецкая область (12982) Бровди Роберт Мадяр (181) Силы беспилотных систем (610)
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