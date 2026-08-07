Силы беспилотных систем нанесли удар по базе ФСБ на Херсонщине, 10 энергоузлам и более 100 другим целям в тылу РФ. ВИДЕО
Результативная операция Сил беспилотных систем в тылу российских войск продолжается. В течение 48 часов украинские операторы нанесли серию ударов по военной и энергетической инфраструктуре противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о результатах операции "Крымский рубильник off" сообщил командир 414-й отдельной бригады СБС Роберт Бровди (Мадяр).
По его словам, в течение 6–7 августа было поражено 102 вражеских цели, среди которых:
- 6 судов теневого флота в Черном и Азовском морях (2 танкера и 4 сухогруза);
- 8 транспортно-перегрузочных пунктов противника;
- 2 склада горюче-смазочных материалов и боеприпасов;
- 2 комплекса РЛС;
- ЗРК "Бук";
- локомотивы;
- топливозаправщики;
- мобильные огневые группы;
- 3 ретранслятора управления БПЛА "Шахед/Герань";
- 5 коммуникационных башен;
- другие объекты военной инфраструктуры.
Отдельным направлением операции осталось поражение энергетической инфраструктуры на временно оккупированных территориях. Всего с начала операции "Крымский рубильник off", которая продолжается с 1 июля, количество пораженных энергетических узлов достигло 211.
В частности, в течение последних 48 часов были поражены:
- место дислокации личного состава ФСБ, Щасливцево, Херсонская область;
- электроподстанция ПС 330 кВ "Заря", Афины, Донецкая область;
- электроподстанция ПС 330 кВ "Мирная", Мариуполь, Донецкая область;
- электроподстанция ПС 110 кВ "Город-4", Мариуполь, Донецкая область;
- электроподстанция ПС 110 кВ "Город-11", Мариуполь, Донецкая область;
- электроподстанция ПС 110 кВ "Город-2", Мариуполь, Донецкая область;
- электроподстанция, Бердянск, Запорожская область;
- электроподстанция, Березовское, Луганская область;
- электроподстанция, Донецкий, Луганская область;
- электроподстанция, Широкая Балка, Донецкая область;
- электроподстанция, Докучаевск, Донецкая область;
- ремонтная база и укрытие вооружения и военной техники, Волчанское, Запорожская область;
- склад МТЗ и ремонтная база военной техники, Новая Жизнь, временно оккупированный Крым;
- полигон 943 ЦЗМР, ТПД ОС РОВ и стоянка техники, Новоозерное, временно оккупированный Крым;
- ремонтно-восстановительная база 423 ОРВБ 98 ПДД, Абрикосово, временно оккупированный Крым.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль