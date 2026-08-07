Силы беспилотных систем нанесли удар по базе ФСБ на Херсонщине, 10 энергоузлам и более 100 другим целям в тылу РФ. ВИДЕО

Результативная операция Сил беспилотных систем в тылу российских войск продолжается. В течение 48 часов украинские операторы нанесли серию ударов по военной и энергетической инфраструктуре противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о результатах операции "Крымский рубильник off" сообщил командир 414-й отдельной бригады СБС Роберт Бровди (Мадяр).

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По его словам, в течение 6–7 августа было поражено 102 вражеских цели, среди которых:

6 судов теневого флота в Черном и Азовском морях (2 танкера и 4 сухогруза);

8 транспортно-перегрузочных пунктов противника;

2 склада горюче-смазочных материалов и боеприпасов;

2 комплекса РЛС;

ЗРК "Бук";

локомотивы;

топливозаправщики;

мобильные огневые группы;

3 ретранслятора управления БПЛА "Шахед/Герань";

5 коммуникационных башен;

другие объекты военной инфраструктуры.

Отдельным направлением операции осталось поражение энергетической инфраструктуры на временно оккупированных территориях. Всего с начала операции "Крымский рубильник off", которая продолжается с 1 июля, количество пораженных энергетических узлов достигло 211.

В частности, в течение последних 48 часов были поражены:

место дислокации личного состава ФСБ, Щасливцево, Херсонская область;

электроподстанция ПС 330 кВ "Заря", Афины, Донецкая область;

электроподстанция ПС 330 кВ "Мирная", Мариуполь, Донецкая область;

электроподстанция ПС 110 кВ "Город-4", Мариуполь, Донецкая область;

электроподстанция ПС 110 кВ "Город-11", Мариуполь, Донецкая область;

электроподстанция ПС 110 кВ "Город-2", Мариуполь, Донецкая область;

электроподстанция, Бердянск, Запорожская область;

электроподстанция, Березовское, Луганская область;

электроподстанция, Донецкий, Луганская область;

электроподстанция, Широкая Балка, Донецкая область;

электроподстанция, Докучаевск, Донецкая область;

ремонтная база и укрытие вооружения и военной техники, Волчанское, Запорожская область;

склад МТЗ и ремонтная база военной техники, Новая Жизнь, временно оккупированный Крым;

полигон 943 ЦЗМР, ТПД ОС РОВ и стоянка техники, Новоозерное, временно оккупированный Крым;

ремонтно-восстановительная база 423 ОРВБ 98 ПДД, Абрикосово, временно оккупированный Крым.

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