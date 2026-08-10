Пограничники "Феникса" уничтожили РСЗО "Торнадо", "Град" и северокорейскую САУ "Коксан". ВИДЕО

Пограничники "Феникса" на нескольких направлениях уничтожили ряд единиц логистической техники, 2 РСЗО и северокорейскую САУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры боевых действий пограничников по поражению техники противника были опубликованы в Telegram-канале ГПСУ.

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На Торецком участке Добропольского направления украинские военные уничтожили вражескую РСЗО "Торнадо" ориентировочной стоимостью около $15 млн.

На Лиманском направлении результаты "охоты" оказались не менее весомыми. Там бойцы "Феникса" поразили самоходную артиллерийскую установку северокорейского производства "Коксан", очередную БМ-21 "Град", а также ряд российских артиллерийских орудий.

Таким образом, пограничники продолжают систематически уничтожать артиллерию и реактивные системы залпового огня противника, лишая оккупантов возможности использовать эту технику для нанесения ударов по позициям Сил обороны.

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