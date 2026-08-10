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Пілоти МіГ-29 авіабомбами AASM HAMMER знищили логістичну переправу рашистів. ВIДЕО

Пілоти Повітряних сил України на винищувачах МіГ-29 завдали удару по одній із логістичних переправ противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадрами поділився український пілот у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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Для ураження переправи українські військові застосували авіабомби AASM HAMMER. Унаслідок точного удару споруду було знищено, а важливий логістичний шлях противника - перерізано.

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