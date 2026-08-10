Пілоти МіГ-29 авіабомбами AASM HAMMER знищили логістичну переправу рашистів. ВIДЕО
Пілоти Повітряних сил України на винищувачах МіГ-29 завдали удару по одній із логістичних переправ противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадрами поділився український пілот у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
Для ураження переправи українські військові застосували авіабомби AASM HAMMER. Унаслідок точного удару споруду було знищено, а важливий логістичний шлях противника - перерізано.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль