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Пилоты МиГ-29 авиабомбами AASM HAMMER уничтожили логистическую переправу рашистов. ВИДЕО

Пилоты Воздушных сил Украины на истребителях МиГ-29 нанесли удар по одному из логистических пунктов противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадрами поделился украинский пилот в своем Telegram-канале "Подсолнух".

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Для поражения переправы украинские военные применили авиабомбы AASM HAMMER. В результате точного удара сооружение было уничтожено, а важный логистический путь противника — перерезан.

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