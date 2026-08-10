Пилоты МиГ-29 авиабомбами AASM HAMMER уничтожили логистическую переправу рашистов. ВИДЕО
Пилоты Воздушных сил Украины на истребителях МиГ-29 нанесли удар по одному из логистических пунктов противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадрами поделился украинский пилот в своем Telegram-канале "Подсолнух".
Для поражения переправы украинские военные применили авиабомбы AASM HAMMER. В результате точного удара сооружение было уничтожено, а важный логистический путь противника — перерезан.
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