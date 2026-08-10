Артразведчики "Черного леса" поразили командный пункт российского ЗРК С-300. ВИДЕО
Бойцы 15-й бригады артиллерийской разведки ВСУ "Черный лес" поразили командно-штабную машину российского зенитного ракетного комплекса С-300П/ПМ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры поражения редкой цели обнародовали военнослужащие бригады в соцсетях.
На видеозаписи видно, что за ЗРК одновременно наблюдали несколько украинских разведывательных БПЛА. Именно эта машина является одним из ключевых элементов комплекса противовоздушной обороны, ведь она собирает информацию с радаров и передает команды пусковым установкам.
В "Черном лесу" отмечают, что поражение командного пункта может существенно ослабить работу российской ПВО на отдельном участке фронта и открыть возможности для дальнейшей работы украинских средств в глубине территории противника.
Кроме того, командно-штабные машины содержат сложное и дорогостоящее электронное оборудование, а подготовка экипажей к работе с такими системами требует длительного времени.
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