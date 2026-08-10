Артрозвідники "Чорного лісу" уразили командний пункт російського ЗРК С-300. ВIДЕО

Бійці 15-ї бригади артилерійської розвідки ЗСУ "Чорний ліс" уразили командно-штабну машину російського зенітного ракетного комплексу С-300П/ПМ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри ураження рідкісної цілі оприлюднили військовослужбовці бригади у соцмережах.

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На відеозаписі видно, що за ЗРК одночасно спостерігали кілька українських розвідувальних БпЛА. Саме ця машина є одним із ключових елементів комплексу протиповітряної оборони, адже збирає інформацію від радарів та передає команди пусковим установкам.

У "Чорному лісі" зазначають, що ураження командного пункту може суттєво послабити роботу російської ППО на окремій ділянці фронту та відкрити можливості для подальшої роботи українських засобів у глибині противника.

Крім того, командно-штабні машини містять складне та дороге електронне обладнання, а підготовка екіпажів для роботи з такими системами потребує тривалого часу.

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