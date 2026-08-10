Пілоти SIGNUM виявили точку злету БпЛА окупантів та знищили розвідувальні й ударні дрони. ВIДЕО
Пілоти батальйону SIGNUM 59-ї бригади Сил безпілотних систем виявили точку злету БпЛА окупантів та знищили розвідувальні й ударні дрони противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на початку оприлюднених кадрів видно, як росіяни запускають Mavic для розвідки, коригування вогню та пошуку цілей.
Українські військові знищили безпілотник ще поблизу точки злету.
Після цього бійці SIGNUM відпрацювали по ворожих FPV-дронах, позбавляючи противника можливості використати їх для ураження українських військових, техніки та позицій.
На завершення українські оператори знищили так званого "ждуна" - ворожий дрон, який виявив рух та готувався атакувати ціль.
Також бійці додають, що знищення таких БпЛА дозволяє не лише зменшувати кількість ударних засобів противника, а й позбавляти його можливості вести розвідку та коригувати вогонь по позиціях Сил оборони.
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