Пілоти SIGNUM виявили точку злету БпЛА окупантів та знищили розвідувальні й ударні дрони. ВIДЕО

Пілоти батальйону SIGNUM 59-ї бригади Сил безпілотних систем виявили точку злету БпЛА окупантів та знищили розвідувальні й ударні дрони противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на початку оприлюднених кадрів видно, як росіяни запускають Mavic для розвідки, коригування вогню та пошуку цілей.

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Українські військові знищили безпілотник ще поблизу точки злету.

Після цього бійці SIGNUM відпрацювали по ворожих FPV-дронах, позбавляючи противника можливості використати їх для ураження українських військових, техніки та позицій.

На завершення українські оператори знищили так званого "ждуна" - ворожий дрон, який виявив рух та готувався атакувати ціль.

Також бійці додають, що знищення таких БпЛА дозволяє не лише зменшувати кількість ударних засобів противника, а й позбавляти його можливості вести розвідку та коригувати вогонь по позиціях Сил оборони.

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