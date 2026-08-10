Пилоты SIGNUM обнаружили точку взлета БПЛА оккупантов и уничтожили разведывательные и ударные дроны. ВИДЕО
Пилоты батальона SIGNUM 59-й бригады Сил беспилотных систем обнаружили точку взлета БПЛА оккупантов и уничтожили разведывательные и ударные дроны противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в начале обнародованных кадров видно, как россияне запускают Mavic для разведки, корректировки огня и поиска целей.
Украинские военные уничтожили беспилотник еще возле точки взлета.
После этого бойцы SIGNUM нанесли удары по вражеским FPV-дронам, лишив противника возможности использовать их для поражения украинских военных, техники и позиций.
В завершение украинские операторы уничтожили так называемого "ждуна" — вражеский дрон, который обнаружил движение и готовился атаковать цель.
Также бойцы отмечают, что уничтожение таких БПЛА позволяет не только сокращать количество ударных средств противника, но и лишать его возможности вести разведку и корректировать огонь по позициям Сил обороны.
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