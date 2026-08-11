Украинские дроны RAM-2X поразили вражескую РЛС П-18 "Терек" во время обустройства укрытия для техники. ВИДЕО
Российская РЛС П-18 "Терек" стала целью украинских баллажирующих боеприпасов RAM-2X прямо во время сооружения для нее укрытия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах видна территория, где противник сооружал укрытие для радиолокационной станции.
Рядом с местом проведения работ находились как минимум 7 российских военных и военная машина.
В результате прицельного попадания БПЛА произошел мощный взрыв, который зафиксировал другой украинский беспилотник, а российская РЛС и техника были выведены из строя.
Подробности о RAM-2X
Это украинский баллажирующий боеприпас, созданный в ответ на российские БПЛА "Ланцет". Его впервые представили в 2024 году.
В открытых источниках упоминаются различные варианты боевой части RAM-2X, общая масса которой составляет около 4 кг.
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