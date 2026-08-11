Пограничники "Фенікс" за июль уничтожили 250 российских БПЛА различных типов. ВИДЕО

Пограничники подразделения "Феникс" за июль уничтожили 250 российских беспилотников авиационного типа, нанеся врагу ущерб почти на 10 миллионов долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов-перехватчиков подразделения показали подборку самых ярких поражений вражеских БПЛА в Telegram-канале ГПСУ.

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Среди уничтоженных беспилотников - "молнии", "КУБы", "герберы", "шахеды", "ланцеты", "суперкамы", "Князь Вещий Олег" и "орланы".

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