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На Півдні прикордонники знищили гармату Д-30, РЕБ та укриття окупантів. ВIДЕО

На Півдні прикордонники серією точних ударів знищили 2 російські мотоцикли, гармату Д-30, засіб РЕБ, відеокамеру та укриття окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, військові показали кадри бойової роботи по техніці та позиціях противника у телеграм-каналі ДПСУ.

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Також внаслідок ударів було знищено укриття та особовий склад окупантів.

Прикордонники іронічно зазначають, що мото-сезон у розпалі, але явно не для російських військових.

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Автор: 

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