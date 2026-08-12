На Півдні прикордонники знищили гармату Д-30, РЕБ та укриття окупантів. ВIДЕО
На Півдні прикордонники серією точних ударів знищили 2 російські мотоцикли, гармату Д-30, засіб РЕБ, відеокамеру та укриття окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, військові показали кадри бойової роботи по техніці та позиціях противника у телеграм-каналі ДПСУ.
Також внаслідок ударів було знищено укриття та особовий склад окупантів.
Прикордонники іронічно зазначають, що мото-сезон у розпалі, але явно не для російських військових.
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