На юге пограничники уничтожили пушку Д-30, средства РЭБ и укрытия оккупантов. ВИДЕО

На юге пограничники серией точных ударов уничтожили 2 российских мотоцикла, пушку Д-30, средство РЭБ, видеокамеру и укрытие оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, военные показали кадры боевых действий против техники и позиций противника в Telegram-канале ГПСУ.

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Также в результате ударов были уничтожены укрытия и личный состав оккупантов.

Пограничники иронично отмечают, что мотосезон в разгаре, но явно не для российских военных.

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