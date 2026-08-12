На юге пограничники уничтожили пушку Д-30, средства РЭБ и укрытия оккупантов. ВИДЕО
На юге пограничники серией точных ударов уничтожили 2 российских мотоцикла, пушку Д-30, средство РЭБ, видеокамеру и укрытие оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, военные показали кадры боевых действий против техники и позиций противника в Telegram-канале ГПСУ.
Также в результате ударов были уничтожены укрытия и личный состав оккупантов.
Пограничники иронично отмечают, что мотосезон в разгаре, но явно не для российских военных.
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