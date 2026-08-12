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Новости Видео Уничтожение российской техники
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Колонна российских вездеходов "Улан" ехала из Курской области на штурм Сумщины, но попала под атаку FPV-дронов 158-й ОМБр. ВИДЕО

Колонна российских вездеходов "Улан" двигалась из Курской области в направлении Сумской области для участия в штурме, однако была уничтожена в результате атаки украинских дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, колонну вражеской техники пилоты 158-й отдельной механизированной бригады обнаружили во время аэроразведки местности.

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По дороге двигались как минимум 5 российских вездеходов, которые оккупанты пытались использовать для переброски сил в район боевых действий.

После обнаружения колонны украинские операторы нанесли по ней серию ударов с помощью FPV-дронов и уничтожили вражескую технику.

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армия РФ (23923) уничтожение (10516) ВСУ (8256) дроны (7905)
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Топ комментарии
+7
тільки шустрі кацапські вояки повтікали... кинули "уланів" на розпал...
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12.08.2026 11:10 Ответить
+4
Улани, гусари, fpv пофіг
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12.08.2026 11:08 Ответить
+4
прапорщики не встигли пальне злити
щоб продати...не поталонило..
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12.08.2026 11:18 Ответить

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