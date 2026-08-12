Колонна российских вездеходов "Улан" ехала из Курской области на штурм Сумщины, но попала под атаку FPV-дронов 158-й ОМБр. ВИДЕО
Колонна российских вездеходов "Улан" двигалась из Курской области в направлении Сумской области для участия в штурме, однако была уничтожена в результате атаки украинских дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, колонну вражеской техники пилоты 158-й отдельной механизированной бригады обнаружили во время аэроразведки местности.
По дороге двигались как минимум 5 российских вездеходов, которые оккупанты пытались использовать для переброски сил в район боевых действий.
После обнаружения колонны украинские операторы нанесли по ней серию ударов с помощью FPV-дронов и уничтожили вражескую технику.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
щоб продати...не поталонило..