Колонна российских вездеходов "Улан" ехала из Курской области на штурм Сумщины, но попала под атаку FPV-дронов 158-й ОМБр. ВИДЕО

Колонна российских вездеходов "Улан" двигалась из Курской области в направлении Сумской области для участия в штурме, однако была уничтожена в результате атаки украинских дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, колонну вражеской техники пилоты 158-й отдельной механизированной бригады обнаружили во время аэроразведки местности.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По дороге двигались как минимум 5 российских вездеходов, которые оккупанты пытались использовать для переброски сил в район боевых действий.

После обнаружения колонны украинские операторы нанесли по ней серию ударов с помощью FPV-дронов и уничтожили вражескую технику.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На юге пограничники уничтожили пушку Д-30, средства РЭБ и укрытия оккупантов. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники "Фенікс" за июль уничтожили 250 российских БПЛА различных типов. ВИДЕО