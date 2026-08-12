Истребители Воздушных сил поразили место хранения боекомплекта оккупантов. ВИДЕО

Пилоты истребителей Воздушных сил Украины нанесли удар по зданию, в котором российские оккупанты хранили боекомплект и военное оборудование.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры поражения опубликовал один из украинских пилотов в своем Telegram-канале.

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По имеющейся информации, россияне стягивали и накапливали в этом здании боеприпасы.

После попадания украинских сил на объекте произошла мощная детонация, в результате которой склад и его содержимое были уничтожены.

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