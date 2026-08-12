Принято решение ограничить данные о вражеской баллистике в утренних сводках: в режиме онлайн информация будет предоставляться без изменений, — Игнат

Воздушные Силы продолжают информировать население о воздушных угрозах, характере атак противника и результатах боевых действий.

Об этом сообщает начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В режиме онлайн — без изменений

В частности, он подчеркнул, что в режиме онлайн в Telegram, Viber и WhatsApp оперативно предоставляется информация о воздушных целях круглосуточно. Также сохраняется формат утренних сообщений по результатам боевых действий за ночь.

"Впрочем, военным руководством принято решение ввести определенные изменения (ограничения) в утренних сводках относительно вражеской "баллистики" (во время массированных атак) – количества запущенных/сбитых/подавленных или тех, что не достигли целей. Заранее благодарю за понимание! Подчеркну – в режиме онлайн информация будет предоставляться без изменений", – отметил Игнат.

Смотрите также: Истребители Воздушных сил поразили место хранения боекомплекта оккупантов. ВИДЕО

Также он отметил, что управление коммуникаций Командования Воздушных сил в дальнейшем будет предоставлять СМИ обобщенную информацию, касающуюся баллистики и других средств воздушного нападения врага.

Атаки в июле

По словам Игната, в июле 2026 года враг применил более 450 ракет различных типов, почти 200 из них — ракеты, атакующие по баллистической траектории.

Что предшествовало

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Воздушные силы ВСУ изменили формат ежедневных отчетов о средствах воздушного нападения, которые Россия применяет против Украины. В сводках перестали указывать конкретное количество выпущенных врагом ракет.

Читайте также: Враг атаковал Украину "Искандером", ракетами и 138 дронами, сбито 112 БПЛА, — Воздушные силы