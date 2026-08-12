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Новости Массированный ракетный обстрел Воздушные угрозы
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Принято решение ограничить данные о вражеской баллистике в утренних сводках: в режиме онлайн информация будет предоставляться без изменений, — Игнат

ВП ограничили данные о вражеской баллистике

Воздушные Силы продолжают информировать население о воздушных угрозах, характере атак противника и результатах боевых действий.

Об этом сообщает начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

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В режиме онлайн — без изменений

В частности, он подчеркнул, что в режиме онлайн в Telegram, Viber и WhatsApp оперативно предоставляется информация о воздушных целях круглосуточно. Также сохраняется формат утренних сообщений по результатам боевых действий за ночь.

"Впрочем, военным руководством принято решение ввести определенные изменения (ограничения) в утренних сводках относительно вражеской "баллистики" (во время массированных атак) – количества запущенных/сбитых/подавленных или тех, что не достигли целей. Заранее благодарю за понимание! Подчеркну – в режиме онлайн информация будет предоставляться без изменений", – отметил Игнат.

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Также он отметил, что управление коммуникаций Командования Воздушных сил в дальнейшем будет предоставлять СМИ обобщенную информацию, касающуюся баллистики и других средств воздушного нападения врага.

Атаки в июле

По словам Игната, в июле 2026 года враг применил более 450 ракет различных типов, почти 200 из них — ракеты, атакующие по баллистической траектории.

Что предшествовало

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Воздушные силы ВСУ изменили формат ежедневных отчетов о средствах воздушного нападения, которые Россия применяет против Украины. В сводках перестали указывать конкретное количество выпущенных врагом ракет.

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Автор: 

Воздушные силы (3340) Игнат Юрий (703) баллистические ракеты (680)
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Топ комментарии
+20
Обісралися с балістикою тепер ховають голову в пісок 🤦 які Кінчені, прильоти не приховаеш ігнат!
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12.08.2026 20:07 Ответить
+8
Судя по сегодняшним прилетам, шахеды тоже скоро перестанут считать. Будем считат вайлберрис. Сколько там уже спалили. Штук 10? Патужнич в вечерней сводке должен доложить.
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12.08.2026 20:16 Ответить
+5
Выпускник львовской политухи умничаетс!Не имея никакого представления про войну ПВО!
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12.08.2026 20:10 Ответить

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