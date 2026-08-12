Враг атаковал Украину "Искандером", ракетами и 138 дронами, сбито 112 БПЛА, - Воздушные силы

В ночь на 12 августа 2026 года войска РФ нанесли удар по Украине с помощью баллистической ракеты "Искандер-М", противорадиолокационной ракеты Х-31П, управляемых авиационных ракет Х-35 из , Ростовской области и из акватории Черного моря, а также 138 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными, "Гербер" и дронами-имитаторами типа "Пародия").

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Куда нацелился враг?

Как отмечается, основное направление удара — Сумская и Одесская области!

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 112 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Последствия

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 16 точках, а также падение обломков сбитых БПЛА в 2 точках.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находится несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", — подчеркивают Воздушные силы.

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