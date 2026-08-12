Россия атакует Киевщину реактивными дронами: работает ПВО, в Киеве была тревога (обновлено)
Утром 12 августа 2026 года войска РФ нанесут удар беспилотниками по Киевской области. В Киеве также объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Новые реактивные БПЛА к западу от Чернигова, курс на Киевское водохранилище", — говорится в сообщении.
В Киевской области работает ПВО
По данным Киевской ОГА, в настоящее время на территории области действуют силы ПВО.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО ведут огонь по целям. Находитесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Позаботьтесь о своей безопасности", — говорится в сообщении.
Угроза для Киева
"Сохраняется угроза реактивных БПЛА. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", — предупреждает киевлян и гостей столицы КГВА.
По состоянию на 7:53 в Киеве и части Киевщины объявили отбой угрозы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль