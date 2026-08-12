РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17558 посетителей онлайн
Новости Работа ПВО на Киевщине
1 679 0

Россия атакует Киевщину реактивными дронами: работает ПВО, в Киеве была тревога (обновлено)

ПВО уничтожает шахиды над Киевской областью

Утром 12 августа 2026 года войска РФ нанесут удар беспилотниками по Киевской области. В Киеве также объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Новые реактивные БПЛА к западу от Чернигова, курс на Киевское водохранилище", — говорится в сообщении.

В Киевской области работает ПВО

По данным Киевской ОГА, в настоящее время на территории области действуют силы ПВО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атакует Украину вечером 11 августа: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО ведут огонь по целям. Находитесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Позаботьтесь о своей безопасности", — говорится в сообщении.

Угроза для Киева

"Сохраняется угроза реактивных БПЛА. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", — предупреждает киевлян и гостей столицы КГВА.

По состоянию на 7:53 в Киеве и части Киевщины объявили отбой угрозы.

Автор: 

Киев (27233) Киевская область (4948) ПВО (3960) Шахед (2406)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 