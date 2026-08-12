Росія атакує Київщину реактивними дронами: працює ППО, у Києві була тривога (оновлено)

Зранку 12 серпня 2026 року війська РФ атакують ударними безпілотниками Київщину. У Києві також оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Нові реактивні БпЛА на заході від Чернігова, курс на Київське водосховище", - йдеться у повідомленні.

На Київщині працює ППО

За даними Київської ОВА, наразі на території області працюють сили ППО.

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"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.

Загроза для Києва

"Зберігається загроза реактивних БпЛА. Будь ласка, залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги", - застерігає киян та гостей столиці КМВА.

Станом на 7.53 у Києві та частині Київщини оголосили відбій загрози.