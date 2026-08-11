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Новини Атака безпілотників
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РФ атакує Україну увечері 11 серпня: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)

росіяни атакують шахедами ввечері 11 серпня

Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 11 серпня.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 19:58 - Реактивний БпЛА на Дніпро з південно-східного напрямку.

О 19:59 - Ударний БпЛА на Запоріжжя з півдня.

О 20:33 - Пуски КАБ на Суми.

Оновлена інформація

О 21:14 - Пуски КАБ на Запоріжжя.

О 21:15 - Ударні та реактивні БпЛА з Харківщини у напрямку Полтавщини.

О 21:43 - Ударний БпЛА на Харків з півночі.

О 22:22 - Реактивні БпЛА у напрямку Чорноморське/Південне з Чорного моря.

О 22:37 - Ударний БпЛА на Одесу з Чорного моря.

О 22:59 - Швидкісна ціль на Харківщині курсом на Полтавщину.

Оновлена інформація

О 23:20 - Загроза застосування ударних БпЛА на півночі Харківщини та центральної частини Сумщини.

О 23:35 - Ударні БпЛА в р-ні. Очакова у напрямку Миколаївщини та Одещини.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по церкві у Краматорську: загорівся купол, пожежа охопила 140 квадратних метрів, - ДСНС. ФОТО

Автор: 

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