РФ атакує Україну увечері 11 серпня: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)
Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 11 серпня.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 19:58 - Реактивний БпЛА на Дніпро з південно-східного напрямку.
О 19:59 - Ударний БпЛА на Запоріжжя з півдня.
О 20:33 - Пуски КАБ на Суми.
Оновлена інформація
О 21:14 - Пуски КАБ на Запоріжжя.
О 21:15 - Ударні та реактивні БпЛА з Харківщини у напрямку Полтавщини.
О 21:43 - Ударний БпЛА на Харків з півночі.
О 22:22 - Реактивні БпЛА у напрямку Чорноморське/Південне з Чорного моря.
О 22:37 - Ударний БпЛА на Одесу з Чорного моря.
О 22:59 - Швидкісна ціль на Харківщині курсом на Полтавщину.
Оновлена інформація
О 23:20 - Загроза застосування ударних БпЛА на півночі Харківщини та центральної частини Сумщини.
О 23:35 - Ударні БпЛА в р-ні. Очакова у напрямку Миколаївщини та Одещини.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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