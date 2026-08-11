Росіяни вдарили по церкві у Краматорську: загорівся купол, пожежа охопила 140 квадратних метрів, - ДСНС. ФОТО

Російські війська 11 серпня завдали удару по Краматорську на Донеччині та влучили у будівлю церкви. Внаслідок атаки загорівся купол храму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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Внаслідок російського обстрілу пожежа охопила 140 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували займання.

За даними ДСНС, інформації про постраждалих внаслідок атаки не надходило.













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