469 4
Росіяни вдарили по церкві у Краматорську: загорівся купол, пожежа охопила 140 квадратних метрів, - ДСНС. ФОТО
Російські війська 11 серпня завдали удару по Краматорську на Донеччині та влучили у будівлю церкви. Внаслідок атаки загорівся купол храму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Внаслідок російського обстрілу пожежа охопила 140 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували займання.
За даними ДСНС, інформації про постраждалих внаслідок атаки не надходило.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль